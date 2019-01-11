В Москве пожарные спасли из горящей квартиры четыре человека

Москва, , 08:34 — REGNUM Пожарные спасли из горящей квартиры одного из жилых домов на юго-западе Москва четверых человек, сообщает 11 января пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 35 поступило в 06:34 утра. Горела квартира на третьем этаже девятиэтажного дома, площадь пожара составила 10 кв м.

«По предварительной информации, один человек пострадал, четыре человека, включая ребенка, были спасены», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 07:10. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть человек, в том числе один ребёнок, были спасены пожарными в ходе тушения пожара на севере Москвы.

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