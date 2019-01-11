В Якутии два бензовоза провалились под лед

Якутск, , 08:01 — REGNUM В Якутии в результате несанкционированного выезда на реку два бензовоза провалились под лед, сообщает 11 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«В результате несанкционированного выезда на лед на территории Томпонского района по левому берегу реки Алдан застряли во льду два бензовоза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители грузовиков не пострадали и сумели самостоятельно выбраться из транспортных средств. Проезду по переправе застрявшие бензовозы не мешают. Начаты работы по извлечению автомобилей изо льда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре на ледовой переправе автомобиль провалился под лед, два человека погибли.

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