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В Запорожской области из-за снегопада затруднено автомобильное движение

Происшествия

Коммунальные службы расчищают завалы

Запорожье, Украина, 11 января 2019, 08:19 — REGNUM  Служба автомобильных дорог Запорожской области приняла решение ограничить движение большегрузного транспорта на нескольких дорогах государственного значения, сообщил 11 января «Укравтодор» на официальном сайте.

Вечером 10 января большегрузным и маршрутным транспортным средствам запретили движения по трассе Т-08−19 в Бильмакский и Бердянском районах области, трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от села Осипенко до границы Донецкой области, трассе Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье в Пологовском, Бильмакском и Розовском районах.

На указанных участках продолжаются работы по возобновлению проезда. Дорожные службы расчищают снежные завалы.

По прогнозам синоптиков, 11 января в центральных и восточных областях Украины ожидается дождь, мокрый снег и метели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южных регионах Германии и Австрии уже несколько дней идёт снег. Из-за снегопадов затруднено автомобильное и железнодорожное движение. Несколько населённых пунктов заблокированы.

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Снегопады, метели, снежные бури
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