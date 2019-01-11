В Запорожской области из-за снегопада затруднено автомобильное движение

Запорожье, Украина, , 08:19 — REGNUM Служба автомобильных дорог Запорожской области приняла решение ограничить движение большегрузного транспорта на нескольких дорогах государственного значения, сообщил 11 января «Укравтодор» на официальном сайте.

Вечером 10 января большегрузным и маршрутным транспортным средствам запретили движения по трассе Т-08−19 в Бильмакский и Бердянском районах области, трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от села Осипенко до границы Донецкой области, трассе Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье в Пологовском, Бильмакском и Розовском районах.

На указанных участках продолжаются работы по возобновлению проезда. Дорожные службы расчищают снежные завалы.

По прогнозам синоптиков, 11 января в центральных и восточных областях Украины ожидается дождь, мокрый снег и метели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южных регионах Германии и Австрии уже несколько дней идёт снег. Из-за снегопадов затруднено автомобильное и железнодорожное движение. Несколько населённых пунктов заблокированы.

Читайте также: Снегопад парализовал движение транспорта на юге Германии и в Австрии