Жительнице Барнаула пробило голову плиткой, оторвавшейся от фасада дома

Барнаул, , 07:52 — REGNUM Оторвавшаяся облицовочная керамическая плитка вентилируемого фасада здания стала причиной получения тяжкой травмы жительницей Барнаула. ЧП зарегистрировано в Индустриальном районе 9 января 2019 года. Подробности сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Инцидент произошёл в тот момент, когда женщина вышла из салона красоты, расположенного в многоэтажном жилом доме, и стала спускаться со ступеней: плитка сорвалась со стены восьмого этажа и упала ей на голову. В больнице, куда доставили пострадавшую, констатировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить в действиях сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, вентилируемые фасады, повсеместно используемые сейчас при строительстве зданий, зарекомендовали себя не с лучшей стороны.

«Многие застройщики, переходя на данный вид строительства, не учитывают один важный момент. Вентилируемый фасад — это подвесная конструкция: болты, крепления. Со временем она разбалтывается. Возникает большая вероятность падения отдельных ее частей. Я сейчас говорю как обыватель: видел недавно, как оторвавшаяся от дома плита керамогранита упала в Барнауле, прямо передо мной. Был сильный ветер. Жуткая вещь, а если бы на голову?» — отмечал в августе 2015 года директор ТД «Алтайский кирпич» Кирилл Сорокин.

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