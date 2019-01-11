Снежная лавина обрушилась на отель в горах Швейцарии

Берн, , 07:22 — REGNUM Три человека пострадали при сходе снежной лавины на ресторан отеля Säntis в Швейцарии, передает канал n-tv.

Снежный поток обрушился на территорию отеля в горном поселке Швегальп (кантон Аппенцель-Ауссерроден) 10 января около 16:30 по местному времени. Спасатели искали возможных пропавших без вести на высоте 1300 м над уровнем моря при помощи собак и техники, однако вечером из-за сильного снегопада работы пришлось прекратить.

Помимо ресторана лавина накрыла припаркованные автомобили, здание для персонала отеля, сыроварню. Трое раненых были отправлены в больницу.

Полиции не известно о пропавших без вести. По данным администрации отеля, никто из постояльцев не пропал, однако не исключено, что под лавиной могли оказаться случайные прохожие.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады продолжаются в Центральной Европе уже несколько дней. На юге Германии и в Австрии отсутствует доступ к некоторым населенным пунктам из-за снежных завалов на автодорогах и отмены железнодорожного сообщения.

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