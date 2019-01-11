В Москве на проспекте Мира неизвестные похитили мужчину

Москва, , 06:21 — REGNUM Недалеко от кафе, расположенного на проспекте Мира в Москве, неизвестные устроили стрельбу и затолкали мужчину в багажник автомобиля, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

Сообщается, что неизвестные сначала начали стрельбу из огнестрельного оружия, а затем закрыли мужчину в багажнике автомобиля. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. По факту произошедшего начата доследственная проверка. В настоящее время следователи пытаются установить местонахождение автомобиля и потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря неизвестный мужчина в столичном районе Молжаниново подъехал к женщине 1986 года рождения, затащил ее в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на 65-м километре Московской кольцевой автодороги. Женщина была освобождена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ — «Похищение человека».

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