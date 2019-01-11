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В Словакии грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавшие

Происшествия

В поезде ехали десятки человек

Братислава, 11 января 2019, 05:02 — REGNUM  Семь человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Словакии, сообщает Teraz.sk.

Авария произошла утром 10 января. В поезде ехали около 70 пассажиров. Локомотив и один вагон с пассажирами в результате столкновения перевернулись. Среди пострадавших — шофер и шесть пассажиров поезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января крупная авария произошла в Дании на железнодорожном мосту Большой Белт. Погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупная авария на мосту в Дании унесла жизни как минимум шести человек

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Железнодорожные аварии
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