В Словакии грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавшие

Братислава, , 05:02 — REGNUM Семь человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Словакии, сообщает Teraz.sk.

Авария произошла утром 10 января. В поезде ехали около 70 пассажиров. Локомотив и один вагон с пассажирами в результате столкновения перевернулись. Среди пострадавших — шофер и шесть пассажиров поезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января крупная авария произошла в Дании на железнодорожном мосту Большой Белт. Погибли шесть человек.

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