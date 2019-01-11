Тюлени оккупировали небольшой город в Канаде

Оттава, , 02:21 — REGNUM В небольшой городок на севере канадского острова Ньюфаундленд забрели около 40 тюленей, в результате чего в населенном пункте начались дорожные заторы, сообщает Agence France Presse.

Сообщается, что тюлени блокируют проезжие части, а также ходят рядом с домами и офисными зданиями. Так как по канадским законам запрещено каким-либо образом контактировать с морскими млекопитающими, местные жители находятся в замешательстве и не знают, что делать с тюленями. Агентство подчеркивает, что тюлени голодны и кусаются.

Эксперты отмечают, что, вероятно, тюлени заблудились из-за стремительного замерзания ближайшего к городу залива. В связи с этим млекопитающие находятся в поиске еще не замерзшей бухты, чтобы найти себе пропитание.

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