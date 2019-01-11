На северо-востоке Мексики на военных напали бандиты

Мехико, , 02:00 — REGNUM Нападение совершено на воинское подразделение на северо-востоке Мексики, пишет Milenio.

Инцидент произошел 10 января в мексиканском штате Тамаулипас на границе с Соединенными Штатами. В результате один военнослужащий получил смертельное ранение. Пятеро преступников убиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января семь жителей Мексики погибли при перестрелке в штате Кинтана-Роо. Бандитов, обстрелявших бар, разыскивают мексиканские правоохранительные органы.

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