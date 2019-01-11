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На северо-востоке Мексики на военных напали бандиты

Происшествия

Нападение совершено на границе с США

Мехико, 11 января 2019, 02:00 — REGNUM  Нападение совершено на воинское подразделение на северо-востоке Мексики, пишет Milenio.

Инцидент произошел 10 января в мексиканском штате Тамаулипас на границе с Соединенными Штатами. В результате один военнослужащий получил смертельное ранение. Пятеро преступников убиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января семь жителей Мексики погибли при перестрелке в штате Кинтана-Роо. Бандитов, обстрелявших бар, разыскивают мексиканские правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли в результате стрельбы на курорте в Мексике

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Нападения на представителей органов власти
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