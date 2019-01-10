Пилоты разбившегося во Франции истребителя Mirage 2000 погибли

Париж, , 23:41 — REGNUM Оба пилота потерпевшего крушение во Франции истребителя Mirage 2000 погибли. Информацию об этом подтвердило 10 января министерство обороны страны.

Как сообщили глава ведомства Флоранс Парли, в результате крушения самолёта погибли капитан Батист Ширье и женщина-лейтенант Одри Мишлон. Министр выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Парли также сообщила, что расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Напомним, истребитель ВВС Франции, вылетевший с базы Нэнси-Оши, пропал с радаров днём 9 января в гористой местности на границе департаментов Юра и Ду.

Позднее в ходе поисковой операции были найдены обломки самолёта, а также парашют, что свидетельствовало о том, что как минимум один из пилотов успел катапультироваться.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, находящийся на вооружении с 1984 года и долгое время являвшийся основным боевым самолётом ВВС Франции. Истребитель также состоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки. В настоящее время ВВС Франции производят замену данного самолёта на многоцелевые истребители Dassault Rafale, принятые на вооружение в 2006 году.

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