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В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Происшествия

В числе пострадавших — трое детей

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Госавтоинспекции Сыктывкара
Столкнулись автобус и лесовоз

Сыктывкар, 10 января 2019, 21:25 — REGNUM  Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина.

Как уточняется, авария произошла сегодня вечером на автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск. По предварительным данным, водитель лесовоза при повороте совершил столкновение с автобусом, следовавшим из Сыктывкара в сторону посёлка Краснозатонский.

Сообщается, что десять человек из числа пострадавших госпитализированы. Среди них — трое детей.

Пресс-служба регионального управления МЧС России сообщает, что около 19:20 мск на 2-м километре дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск произошло столкновение двух транспортных средств.

По данным ведомства, в ликвидации последствий аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Других подробностей в МЧС на данный момент не приводят.

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