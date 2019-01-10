На Украине задержали главу «Донецкого госагентства автомобильных дорог»

Киев, , 21:16 — REGNUM Главу госпредприятия «Донецкий облавтодор» Игоря Закутаева и юриста фирмы задержали за получение взятки, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 10 января «112 Украина».

По его словам, задержание провела прокуратура Киевской области и управление защиты экономики полиции Полтавской области. Преступники сначала получили взятку в виде150 тыс. гривен ($5,33 тыс.) от компании за поставку нефтепродуктов, после этого они должны были получить еще столько же. Во время получения второй части взятки преступники были задержаны.

Напомним, ранее был задержан сотрудник Украавтодора за получение неправомерной выгоды в размере 650 тыс. гривен ($23,11 тыс.).

Отметим, что коррупция на Украине широко распространена и оказывает сильное негативное влияние на экономику страны. Об этом заявляли и международные организации, которые не раз призывали Киев активнее бороться с коррупцией.