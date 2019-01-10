Мэрия Саратова: кровля перехода была очищена и рухнула под весом подростка

Саратов, , 19:54 — REGNUM Обрушения кровли навеса над пешеходным переходом на проспекте Строителей под тяжестью снега не происходило. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Саратова, комментируя инцидент с обрушением кровли, которая травмировала подростка.

В администрации отметили, что работы по очистке кровли от снега были проведены сегодня и рядом с переходом образовался сугроб, в высоту достигающий крыши объекта.

«Предположительно, подросток по сугробу забрался на кровлю перехода, которая не выдержала его веса, так как выполнена из поликарбоната», — подчеркнули в мэрии и добавили, что доступ к кровле по снежному покрову устранен.

Мэрия просит жителей города провести с детьми инструктаж о технике безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение кровли подземного пешеходного перехода рядом с остановкой общественного транспорта «Дворец пионеров» в Саратове произошло вечером 10 января.

В результате происшествия был травмирован ребенок школьного возраста. Мальчик получил сочетанные травмы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

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