Четверг, 10 Января 2019 года
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В Саратове обрушилась кровля подземного перехода и травмировала подростка

Происшествия

Ребенок госпитализирован

Саратов, 10 января 2019, 19:30 — REGNUM  В Саратове под тяжестью налипшего снега обрушилась кровля подземного пешеходного перехода на проспекте Строителей. В результате происшествия пострадал ребенок школьного возраста.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, сообщает «Взгляд-инфо». Подробности инцидента уточняются.

По данным министерства здравоохранения региона, мальчик получил сочетанные травмы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации главного метеоролога Саратовской области Михаила Болтухина, в областном центре с начала зимы выпала трехмесячная норма осадков.

При нынешнем состоянии спецтехники оперативно устранить последствия снегопада невозможно. Глава Саратова Михаил Исаев отмечал, что для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и пешеходных зон потребуется 2−3 недели.

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