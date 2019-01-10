Адвокат жертвы изнасилования в Уфе опроверг иск о компенсации в 30 млн

Уфа, , 19:10 — REGNUM Адвокат девушки-дознавателя в Уфе по делу об изнасиловании Ирина Валиева опровергла подачу иска с требованием компенсации морального ущерба в размере 30 млн рублей. Она уточнила, что в настоящее время «идет предварительное расследование, статья 161 запрещает разглашать данные предварительного расследования, статья 310 говорит о тайне следствия».

«Нет у нас иска на 30 млн рублей и не может быть. Никаких обращений в суд по компенсации морального вреда у нас нет», — цитирует Валиеву «Интерфакс-Поволжье». Она добавила, что информацию об обращении с исковым заявлением не сообщала.

Ранее в ряде СМИ появились материалы о планируемом возмещении потерпевшей морального ущерба. Отмечалось, что исковое заявление уже направлено в суд.

В то же время адвокат одного из обвиняемых экс-полицейских Рустам Ибрагимов сказал, что следователь информировал о наличии иска, но защитник лично этот документ не видел, сообщает Ufa1.

«Сумма какая-то дурная. Это делается, чтобы нагнать жути, арестовать имущество. Но я сильно сомневаюсь, что до этого дойдет», — прокомментировал он.

Адвокат другого обвиняемого Валерия Посохова также иска не видела. Но она заверила, что если заявление с требованием компенсации существует, то его будут опротестовывать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Адвокат одного из фигурантов Валерия Посохова заявила, что девушка-дознавательница, проходящая по делу об изнасиловании в качестве потерпевшей, отказалась пройти обследование на полиграфе.

По информации пресс-службы СУ СКР по Башкирии, в результате судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены травмы, характерные для жертв изнасилования.

По утверждению адвоката двоих обвиняемых, бывший начальник ОМВД Уфимского района и его коллега, ранее возглавлявший ОМВД Кармаскалинского района, в то время, когда было совершено преступление, отсутствовали в здании отдела полиции. Перемещения обвиняемых были отслежены по камерам видеонаблюдения и их сотовым телефонам. Кроме того, супруга одного из подозреваемых заявила в интервью местному телеканалу, что в ночь происшествия ее муж ночевал дома.

В конце декабря Советский районный суд Уфы продлил на два месяца срок ареста всех фигурантов дела о групповом изнасиловании на два месяца — до 28 февраля.

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