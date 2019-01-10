В Курганской области взрыв газа частично разрушил дом

Звериноголовское, Курганская область, , 18:59 — REGNUM В селе Звериноголовское Курганской области в одном из частных домов на улице 25-ти Революционеров произошел хлопок газа без последующего горения. Два человека госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

Инцидент произошёл 10 января 2019 года в 17:59 по местному времени (15:59 мск). По прибытии пожарно-спасательного подразделения ПЧ-23 было установлено, что дом частично разрушен ударной волной. Взрыв газа, по сведениям очевидцев, произошёл по вине хозяина дома, который решил отогреть пятилитровый газовый баллон в помещении, занеся его с улицы.

Пострадали сам владелец дома 1953 года рождения и его жена 1955 года рождения.

Напомним, страна ещё не отошла от обрушения подъезда в 10-этажном доме в Магнитогорске, которое произошло рано утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Приоритетная причина трагедии — взрыв бытового газа.

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