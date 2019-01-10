Движение в Тушинском тоннеле в Москве восстановлено после затопления

Москва, , 18:54 — REGNUM Движение транспорта по Тушинскогому тоннелю в Москве, где произошёл провал грунта, полностью восстановлено. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

«В центр по Тушинскому тоннелю движение запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», — говорится в сообщении.

Чуть ранее было возобновлено движение в тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области.

Сообщается также, что на Волоколамском шоссе восстановлено движение пассажирских автобусов.

Как передавало ИА REGNUM, днём 10 января Волоколамский транспортный тоннель в столичном районе Тушино оказался подтоплен в результате провала грунта. Вода пошла через прорыв дамбы на Сходненской улице, и потоки вылились в тоннель. Из-за ЧП было перекрыто Волоколамское шоссе и съезд с МКАД.

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