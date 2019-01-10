Дорожники обещают запустить Транскам к вечеру 11 января

Владикавказ, , 18:41 — REGNUM В Северной Осетии начали ликвидировать последствия схода лавин на Транскаме. Дорожникам подведомственного Росавтодор ФКУ Упрдор «Кавказ» предстоит расчистить от снега восьмикилометровый участок трассы и обеспечить проезд в районе Рокского тоннеля на границе с Южной Осетией, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе ведомства.

Всего, с трассы необходимо вывезти порядка 30 тысяч тонн снежной массы. К этой работе привлечены восемь единиц дорожной техники и 10 специалистов. Если погодные условия не изменятся к худшему, то движение по Транскаму будет открыто к вечеру 11 января.

Ранее сообщалось, что для устранения последствий снегопада сотрудники Северо-Кавказской противолавинной службы планировали произвести принудительный сход лавин. Это должно было помочь открытию проезда по Транскавказской автомагистрали Склоны на Рокском перевале должны обстрелять из артиллерийских орудий.

В течение суток 10 января на одном из самых опасных участков Транскама сошло 16 лавин. При этом высота снежного покрова на проезжей части превысила 100 см, сообщил директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в Северной Осетии Чермен Губаев.

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