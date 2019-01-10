В Элисте пьяный сотрудник полиции устроил стрельбу возле кафе

Элиста, , 18:13 — REGNUM В Элисте начальник городского отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних (УУП и ПДН) подозревается в том, что он открыл стрельбу из травматического пистолета возле одного из кафе и ранил человека. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике Калмыкия.

По данным следствия, начальник отдела УУП и ПДН в Элисте 19 октября 2018 года в свободное от работы время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения возле одного из городских кафе стал свидетелем конфликта двух мужчин. Тогда сотрудник полиции выстрелил из травматического пистолета в воздух. Один из конфликтующих мужчин попытался вырвать у полицейского оружие.

Но полицейский произвел выстрел в шею потерпевшего, тем самым причинив ему легкий вред здоровью.

Против начальника УУП и ПДН было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».