Во Владимирской области от пневмонии умер шестимесячный ребёнок

Владимир, , 18:06 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о смерти шестимесячного ребенка от пневмонии. Как сообщили 10 января в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, мальчик умер в декабре 2018 года в городе Гусь-Хрустальном. Его родители не пускали врачей к ребенку. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мальчик родился в июне 2018 года. После того, как мать и ребенок были выписаны из роддома, к ним домой дважды приходила патронажная медсестра. Однако в июле родители перестали пускать врача в квартиру. Позже семья переехала, а медики обратились в полицию, чтобы найти новое место жительство ребенка. После этого они вновь пытались осмотреть ребенка, его родители даже пообещали прийти с мальчиком в больницу, но к медикам так и не пришли. 8 декабря мальчик умер. Как показало вскрытие, смерть наступила в результате пневмонии.

«Материальное положение семьи является достаточным, для детей были созданы нормальные условия проживания. В тоже время, на полуторагодовалого и новорожденного сыновей даже не были оформлены документы о рождении. Новорожденный мальчик был оставлен без медицинской помощи и наблюдения, что привело к трагедии», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Сейчас второй сын пары находится в интернате. В семье осталась жить его сестра. Расследование продолжается.

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