В США полицейский уволен за прицельную стрельбу по маленькой собаке

Финикс , США, , 17:02 — REGNUM Заместитель шерифа в штате Арканзас уволен после того, как, отвечая на телефонный звонок, выстрелил в маленькую собаку, лаявшую рядом, сообщает СBS.

Инцидент был заснял на видео. Кинан Уоллес был освобожден от своих обязанностей после того, как было определено, что у него были «многочисленные возможности деэскалации» ситуации, сказал шериф округа Фолкнер Тим Райалс в сообщении в соцсети Facebook.

Чихуахуа по кличке Риз, получившая пулевое ранение в челюсть, выжила: собака стала бездомной после того, как ее бросил предыдущий владелец, но местный житель Дуг Кэнэди и его дочери о ней заботились. Во время стрельбы рядом с собакой находился именно Кэнэди, снявший происшествие на видео; когда собака завизжала от боли, Кэнэди воскликнул:

«Я только что записал, как ты стрелял в эту собаку передо мной, подвергая меня опасности!»

На что замшерифа ответил:

«Нет, я этого не делал. Выстрел попал в собаку, в которую я целился».

Власти первоначально заявляли, что Уоллес стрелял в собаку, которая была «агрессивной», но через день Уоллес был уволен.

«Мы в правоохранительных органах каждый день отвечаем на звонки, которые требуют принятия решений о жизни и смерти, — сказал Райалс в своем заявлении, — мы стремимся быть правыми в 100% случаев. Наш отдел опечален этим инцидентом и извиняется за любые неприятности и разочарования, которые этот инцидент вызвал у всех, кто пострадал от этого печального события».

По словам Райалса, похоже, законов штата нарушено не было, однако, стремясь к высочайшим стандартам службы, он передает дело прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии тюремный срок получил мужчина, убивший кенгуру и выложивший видеозапись расправы над животным в соцсеть.