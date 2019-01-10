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Альпинистка-ветеран из Перми заплутала в Уральских горах

Происшествия

Женщина развела костер в яме, вырытой в снегу, чтобы не замерзнуть

Златоуст, Челябинская область, 10 января 2019, 16:00 — REGNUM  Ночь провела в южноуральских горах пожилая туристка из Перми. Заблудившаяся женщина смогла развести костер и согреться, сообщает пресс-служба национального парка «Таганай».

Участница группы альпинистов-ветеранов в одиночку отправилась в горы — в направлении вершины Круглица — днем 7 января, руководитель коллектива хватился её к вечеру. Самостоятельные поиски женщины результата не дали, и тогда гости из Перми обратились к спасателям.

Их работу затрудняла метель. Женщину спасатели нашли под утро и доставили в Центральную усадьбу парка. Исход мог оказаться трагическим — туристка рисковала замерзнуть ночью. Благодаря имевшейся зажигалке, альпинистка развела костер в яме, вырытой в снегу, и грелась у огня.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы нередко теряются в горах Южного Урала. Так, в июле 2018 года только за неделю спасли семерых человек, заплутавших в горах и лесах.

Читайте также: За неделю на Южном Урале спасли 19 человек

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