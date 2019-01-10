В Новосибирске найден мёртвым полковник полиции

Новосибирск, , 15:51 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов был найден без признаков жизни у железнодорожных путей в Новосибирске. Тело врио заместителя начальника управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, полковника Руслана Кулиева было обнаружено сегодня, 10 января.

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По данным представителя ведомства, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, пишет Сибкрай.ru. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти.

Руслан Кулиев был заместителем начальника транспортной полиции по оперативной работе с 2012 года. Ранее он руководил отделом по борьбе с экстремизмом в этом же ведомстве.

Добавим, что в настоящее время в разделе «Руководство» на официальном сайте окружного управления МВД на транспорте размещённая ранее информация о Руслане Кулиеве отсутствует. При переходе по ссылке из поисковых систем на страницу ведомства со сведениями о врио заместителя начальника УТ МВД России по СФО — начальнике полиции Кулиеве, сообщается об ошибке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское в Подмосковье была убита старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу. Неизвестный выстрелил в женщину у подъезда многоэтажного дома, от ранения в шею она скончалась на месте.

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