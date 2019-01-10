Четверг, 10 Января 2019 года
15:52:06 МСК

В Новосибирске найден мёртвым полковник полиции

Происшествия

Причины произошедшего устанавливаются

Новосибирск, 10 января 2019, 15:51 — REGNUM  Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов был найден без признаков жизни у железнодорожных путей в Новосибирске. Тело врио заместителя начальника управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, полковника Руслана Кулиева было обнаружено сегодня, 10 января.

Читайте также: СК опубликовал видео с места убийства подполковника полиции

По данным представителя ведомства, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, пишет Сибкрай.ru. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти.

Руслан Кулиев был заместителем начальника транспортной полиции по оперативной работе с 2012 года. Ранее он руководил отделом по борьбе с экстремизмом в этом же ведомстве.

Добавим, что в настоящее время в разделе «Руководство» на официальном сайте окружного управления МВД на транспорте размещённая ранее информация о Руслане Кулиеве отсутствует. При переходе по ссылке из поисковых систем на страницу ведомства со сведениями о врио заместителя начальника УТ МВД России по СФО — начальнике полиции Кулиеве, сообщается об ошибке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское в Подмосковье была убита старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу. Неизвестный выстрелил в женщину у подъезда многоэтажного дома, от ранения в шею она скончалась на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подольске обнаружен труп сотрудника полиции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить