В бурятском селе сгорел Дом культуры, библиотеку удалось спасти

Улан-Удэ, , 15:47 — REGNUM В селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии сгорел Дом культуры. Также огонь мог уничтожить пристроенное здание сельской библиотеки.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, сообщение о пожаре в ДК поступило на телефон пожарной охраны днём 10 января. Людей в здании не было, погибших и пострадавших нет.

Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, здание было полностью охвачено огнём. В результате оно выгорело изнутри на площади 240 кв. м, обрушилась кровля.

По словам специалистов, одна из наиболее вероятных причин возникновения пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Всего в тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и восемь человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в июне 2018 года в Омской области. В деревне Тайчи Тевризского района сгорело здание ДК. В этом же помещении размещалась сельская библиотека.

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