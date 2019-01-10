Восстановить движение по Тушинскому тоннелю обещают к 11 января

Москва, , 15:38 — REGNUM Движение по Тушинскому тоннелю в Москве, как ожидается, будет восстановлено к 11 января. Об этом 10 января сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что примерно шесть часов уйдет на откачку воды из подтопленного тоннеля. Еще два-три часа потребуется, чтобы привести дорогу в порядок. Таким образом, транспорт вновь пустят по тоннелю 11 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Волоколамский транспортный тоннель в столичном районе Тушино оказался подтоплен из-за провала грунта — вода пошла через прорыв дамбы на Сходненской улице.

Из-за аварии Волоколамское шоссе перекрыли от станции метро «Сокол» до МКАДа, маршруты общественного транспорта изменены, водителям советуют объезжать аварийный участок по Ленинградскому шоссе.

Читайте также: Видео затопления Тушинского тоннеля опубликовано ЦОДД

А также: Собянин назвал причину затопления Тушинского тоннеля