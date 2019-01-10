В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в сауне

Бузулук, Оренбургская область, , 15:18 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного несчастного случая в сауне. Вечером 1 января в бассейне утонул 10-летний ребёнок, сообщили 10 января корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В качестве подозреваемой допрошена мать мальчика. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, родители оставили сына без внимания на непродолжительное время и не заметили, как их ребёнок утонул. Родственник обнаружил ребенка на дне бассейна и вызвал медиков, однако прибывшие медики оказались бессильны.