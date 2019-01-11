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Белоруссия: борьба с коррупцией стала средством манипуляции сознанием?

Происшествия

Масштабная коррупция поразила госаппарат Белоруссии

Белоруссия: борьба с коррупцией стала средством манипуляции сознанием?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трибунал

Минск, 11 января 2019, 08:11 — REGNUM  Масштабное и резонансное «дело врачей», которое в Белоруссии скромно назвали «делом медиков» (видимо, чтобы не создавать неприятных ассоциаций), движется и разрастается. О том, как белорусские высокопоставленные медики бросили тень на весь медицинский цех родной страны и почему это «дело» дает самые негативные для белорусского общества проявления, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

В коррупции обвинены почти сотни работников минздрава, открыто 95 уголовных дел. Особенность антикоррупционного расследования в медицинской среде состоит в том, что затронуты оказались верхние слои руководства, включая замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого.

Похоже, что, кроме борьбы с коррупцией, власти пытаются получить дополнительную прибыль, создавая позитивный образ себя в народном сознании, а такой процесс чреват известными в истории перегибами, когда те, кто занимаются расследованием, стараются как можно больше набить себе цену. Видимо, этого искушения не удалось избежать и Генпрокуратуре Белоруссии, и Следственному комитету, иначе откуда появилась не первый год длящаяся истерия о якобы заполонивших белорусскую медицину преступных группах?

Читайте статью В Белоруссии началось «дело врачей» и другие публикации Сергея Артёменко.

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