Белоруссия: борьба с коррупцией стала средством манипуляции сознанием?

Минск, , 08:11 — REGNUM Масштабное и резонансное «дело врачей», которое в Белоруссии скромно назвали «делом медиков» (видимо, чтобы не создавать неприятных ассоциаций), движется и разрастается. О том, как белорусские высокопоставленные медики бросили тень на весь медицинский цех родной страны и почему это «дело» дает самые негативные для белорусского общества проявления, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

В коррупции обвинены почти сотни работников минздрава, открыто 95 уголовных дел. Особенность антикоррупционного расследования в медицинской среде состоит в том, что затронуты оказались верхние слои руководства, включая замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого.

Похоже, что, кроме борьбы с коррупцией, власти пытаются получить дополнительную прибыль, создавая позитивный образ себя в народном сознании, а такой процесс чреват известными в истории перегибами, когда те, кто занимаются расследованием, стараются как можно больше набить себе цену. Видимо, этого искушения не удалось избежать и Генпрокуратуре Белоруссии, и Следственному комитету, иначе откуда появилась не первый год длящаяся истерия о якобы заполонивших белорусскую медицину преступных группах?

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