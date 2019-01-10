В Южной Корее арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге

Пхохан, Южная Корея, , 15:08 — REGNUM В г. Пхохана сотрудники полиции арестовали 67-летнего местного жителя, который подозревался в нарушении «закона о защите лесов», сообщает TV Chosun.

По данным представителей правоохранительных органов, мужчина обвиняется в поджоге лесистой части возвышенности на северо-западе города.

Ранее 9 января в 5:05 по местному времени вспыхнул пожар в г. Пхохан, провинция Кёнсан-Пукто. На месте ЧП работало 23 пожарных и 11 единиц техники. Огнем было охвачено 0,3 Га (~30 соток). Потушить возгорание удалось спустя три часа.

После проверки системы наблюдения вокруг места происшествия, полиция задержала 67-летнего местного жителя. По словам подозреваемого, он совершил поджог ради привлечения внимания.