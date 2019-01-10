Кто зарабатывает на онкобольных: мнения

Барнаул, , 15:08 — REGNUM Врачу высшей категории, кандидату медицинских наук и депутату Алтайского краевого заксобрания Павлу Шумихину приходилось работать с онкологическими больными и диагностировать при осмотре онкологическое заболевание наподобие того, от которого в ночь на 10 января умер маленький мальчик из Черемхово (Иркутская область). Напомним, его история которого получила широкую огласку после того, как была озвучена не декабрьской конференции российского президента Владимира Путина. Оценивая в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ситуацию с оказанием помощи таким больным, Павел Шумихин в частности отметил:

«Мне порой приходилось оказывать паллиативную помощь запущенным пациентам. Хотелось бы отметить, что в нашей стране проблематичной является ранняя диагностика онкологической патологии, когда возможно успешное излечение практически в 100% случаев, а совсем не недостаток новых технологий в лечении. Виной этому слабое, порой деморализованное, если говорить военным языком, амбулаторно-поликлиническое звено, на этапе которого и проводится ранняя диагностика.

Что касается современных схем лечения, то тут достигнут основательный прогресс. В онкоцентрах проводятся необходимые химиотерапия, лучевая терапия, радикальные оперативные вмешательства, но ценность применения новейших методик стремится к нулю при позднем выявлении опухоли».

Его коллега, кандидат медицинских наук, общественник Константин Емешин полагает, что в решении проблем онкологической службы есть два принципиальных «ограничителя». Как и Павел Шумихин, он тоже указал на вопросы раннего выявления заболевания.

«Первое — выявление заболевания. Это, прежде всего, первичное звено и использование в этом звене современных методов выявления «предвестников» начала онкозаболевания, так называемое выявление «маркеров». К сожалению Россия отстает в развитии этих технологий и нет производства необходимых материалов. А что что касается «первичного звена», то недавно я общался с нашим алтайским министром здравоохранения Дмитрием Поповым и он со мной поделился, что пока не подписал «порядки» оказания помощи онкобольным в Алтайском крае, поскольку видит очень много «прорех» в организации помощи в «первичном звене», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Константин Емешин.

Вместе с тем, он отметил, что внедрение методик выявления «маркеров» тормозится не только в России, но и даже в США.

«А вот тут второй ограничитель — современные технологии позволяют лечить практически любой рак, но зачастую это стоит безумных денег. У общества и государств просто нет таких ресурсов. Но зато в мире уже развиты эти дорогостоящие технологии. И здесь зачастую начинается конкуренция, когда эти фирмы, обеспечивающие эти дорогие технологии, не заинтересованы в ранней диагностике и широкому распространению «маркерных» технологий раннего выявления и внедрения эффективных, но крайне дорогих технологий. Поэтому в онкологии серьезный ограничитель это финансовые возможности, но конечно и фактор «внимательный врач» тоже важен», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в ходе пресс-конференции к Владимиру Путину обратился журналист из Владивостока, который сообщил о трудной ситуации с онкобольным мальчиком из Черемхово, и президент пообещал помочь с транспортировкой. Однако в этот же день был проведен консилиум с НИИ Бурденко и столичных врачей, которые пришли к выводу, что методов лечения нет.

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В ночь на 10 января 2019 года трёхлетний Влад, у которого в мае 2017 года случайно обнаружили рак четвертой стадии (нейробластома забрюшинного пространства) скончался.

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