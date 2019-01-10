Министр развития ФРГ застрял в Замбии из-за поломки самолёта

Лусака, , 14:51 — REGNUM Правительство Германии столкнулось с очередными техническими проблемами при авиаперевозке своей делегации. На этот раз не смог подняться в воздух министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер, передает канал n-tv 10 января.

Министр вынужденно продлил свое пребывание в Замбии, поскольку из-за технической неисправности самолета несколько раз не смог вылететь в Намибию и в итоге отменил визит в эту страну. Мюллер обеспокоен тем, что имидж Германии как высокотехнологичной страны может пострадать за рубежом из-за подобных неудач.

«Когда члены кабинета министров не могут взлететь и клапан не может быть отремонтирован в течение трех дней, никто в Замбии не может в это поверить», — сказал он.

Министр заявил о «крайне негативном символическом эффекте» подобных инцидентов для имиджа страны и бренда «сделано в Германии».

Помимо нашумевшей истории с экстренной посадкой самолета канцлера Ангелы Меркель в Кёльне в конце ноября, авиация Германии пережила целый ряд провалов в последние месяцы. Например, в октябре вице-канцлер Олаф Шольц был вынужден возвращаться из Индонезии рейсовым самолетом более 20 часов, поскольку мыши перегрызли кабели в правительственном Airbus, пока тот стоял на земле. А 7 января двухмоторный Bombardier Global 5000 не смог доставить Герда Мюллера из Малави в соседнюю Замбию.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной инцидента с самолетом Меркель в докладе бундесвера назвали ошибку компании Lufthansa-Technik: компания обновила систему радиосвязи с землей, но не выдала экипажу инструкции по работе с обновленными технологиями.

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