Обвиняемую в мошенничестве мать троих детей оставили в СИЗО

Москва, , 14:37 — REGNUM Тверской районный суд Москвы 9 января продлил срок содержания в СИЗО на полтора месяца матери троих детей Александре Лисицыной. Как напоминает ОТР, Лисицына была отправлена под стражу Тверским районным судом Москвы 15 ноября 2018 года, а 12 декабря Московский городской суд оставил это решение без изменений. По данным следствия обвиняемая «мошенническим путем похитила девять земельных участков», причинив ущерб государству в лице Рослесхоза на сумму более 37 миллионов рублей.

В 2014 году знакомый предложил женщине приобрести землю под жилищное строительство в Подмосковье. Как сообщает ОТР, Лисицына выдала доверенности для оформления сделки рекомендованным специалистам, которых никогда не видела. Срок действия доверенностей был небольшим и спустя год они стали недействительными. На связь никто так и не вышел, и Лисицына сочла, что сделка не состоялась. Но четыре года спустя в квартиру, где Лисицына проживала с мужем и детьми, пришли с обыском. Следователи заявили, что девять подмосковных участков были по старым доверенностям приобретены оформлены на имя женщины. Правоохранители полагают, что Лисицына вступила в сговор с сообщниками для того, чтобы получить контроль над землями Рослесхоза. Мать троих детей была тут же задержана.

Адвокат Лисицыной Тамара Шустрова считает, что обвинение в отношении Александры необоснованно, как и решение о ее содержании в СИЗО.

«Лисицына не знает ни одного фигуранта этого дела, — отметила адвокат. — Выходит, единственно, за, что женщина содержится в СИЗО — доверенность, которую она неосмотрительно выдала».

Но, как заметила Шустрова, по украденным паспортам получают кредиты в банке, но никто владельцев этих паспортов за это не сажает в тюрьму.

Защита женщины настаивает на том, чтобы мера пресечения была изменена на более гуманную. За Лисицыну лично поручились сразу несколько известных людей, среди которых, например, председатель правления Российского союза ветеранов Франц Клинцевич, член Совета Федерации, единоросс Артур Чилингаров. Личным поручителем решил стать и член Совета при президенте по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

По словам Горгадзе, для него дело Александры Лисицыной — лакмусовая бумажка российского правосудия.

«Несмотря на то, что первые лица государства многократно обращают внимания на то, что без крайней необходимости содержать людей под стражей до вынесения приговора недопустимо, мать троих детей, женщина, которая обвиняется в совершении преступления ненасильственного характера, не просто изолирована от общества, а содержится в ужасных условиях в следственном изоляторе. Дети лишены возможности общения со своей матерью. Она морально подавлена, потому, что врагу не пожелаешь оказаться в тех условиях, в которых находится. Это — неоправданная жесткость», — заявил Горгадзе журналистам.

Государств имеет право на жесткие меры, если оберегает общество от насильников, убийц и грабителей, уверен Горгазде. Он считает, что «порочная практика, когда человек должен приходить на суд в наручниках, должна быть пресечена».

Защита Лисицыной предлагала также внести за нее залог 30 млн рублей. Адвокаты передали в суд положительные характеристики, цель которых — показать, что женщина в случае изменения меры пресечения не будет скрываться от суда и следствия. Представлены были и медицинские заключения, по которым обвиняемой необходимо постоянное лечение в связи с заболеванием позвоночника, что в следственном изоляторе получить невозможно.

Но суд счел все доводы, поручительства, и ходатайства недостаточными для того, чтобы отправить мать троих детей под домашний арест и оставил ее в СИЗО. Защита намерена обжаловать это решение.