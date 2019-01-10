В сети появилось признание в нападении на депутата АдГ в Германии

Бремен, Германия, , 14:22 — REGNUM Ответственность за нападение на депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Франка Магнитца взяла на себя ранее неизвестная группировка «Антифашисткая весна Бремен». Письменное признание появилось на одном из сайтов движения «Антифа», пишет немецкое издание Die Welt 10 января.

Запись была опубликована на леворадикальной платформе Indymedia вечером 9 января, однако к утру 10 января уже исчезла. В ней говорится, что «Магнитцу… нельзя ходить в Бремене или где-либо еще». В ней же утверждалось, что депутат имел контакты с фашистами и крайне правыми.

Подлинность записи в сети и личность напавших на Магнитца выясняют следователи. Политический мотив атаки рассматривается наряду с другими.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер отделения АдГ в Бремене Франк Магнитц был атакован тремя неизвестными вечером 7 января. 66-летний политик получил тяжелые травмы головы. Партия назвала нападение покушением на убийство.

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