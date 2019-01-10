В США роды у женщины в вегетативном состоянии стали для семьи шоком

Финикс , США, , 13:53 — REGNUM Полиция города Финикс (Аризона, США) обратилась к местным жителям с просьбой помочь идентифицировать подозреваемого в сексуальном насилии над пациенткой местного хосписа, сообщает NBC.

На днях женщина, которая находилась в вегетативном состоянии, родила ребенка. Адвокат ее семьи сообщил, что родственники «травмированы и в шоке» от «жестокого обращения и пренебрежения своей дочерью», но «мальчик родился в любящей семье и о нем будут хорошо заботиться». Полиция приступила к расследованию сразу, как получила вызов в госпиталь Hacienda 29 декабря:

«Она не была в состоянии дать согласие на все это, это была беспомощная жертва подвергшаяся сексуальному насилию», — указывает сержант Томми Топмсон.

Томпсон отказался говорить, подозревает ли полиция посетителей госпиталя или только сотрудников, и также не уточнил, чья ДНК была получена или разыскивается:

«Достаточно сказать, что мы будем собирать доказательства у большого количества людей», — сказал он.

Образцы ДНК будут одним из ключевых доказательственных факторов, которые полиция, по словам сержанта, будет использовать при расследовании этого дела и доведении его до конца. Госпиталь Hacienda заявляет о полном сотрудничестве с полицией, в самом госпитале назвали случившееся «глубоко тревожной, но беспрецедентной ситуацией». Добавим, местное племя апачей сообщило в заявлении телеканалу KPNX, что 29-летняя женщина относится к их племени.

Напомним, ранее стало известно, что женщина, много лет находившаяся в вегетативном состоянии, внезапно для окружающих родила ребенка: персонал госпиталя даже не догадывался о ее беременности до того времени, пока не услышали, как она стонет в родах.