Отвага начальника полиции уберегла от беды калужскую деревню Грибовка

р-н Жуковский, Калужская область, , 13:22 — REGNUM В деревне Грибовка Жуковского района Калужской области загорелся жилой дом. На момент возгорания в помещении находилась пожилая женщина. Самостоятельно выбраться из огненного плена пенсионерка не могла. Как сообщили 10 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на помощь попавшей в беду женщине подоспели местные жители.

В это время мимо населенного пункта проезжал начальник отдела МВД России по Жуковскому району Борис Жуков. Увидев полыхающий дом, полицейский не раздумывая направился к горящему зданию. С трудом пробираясь сквозь густой дым, Жуков вместе с сельчанами принял меры для спасения из огненного кольца пожилой женщины.

Когда пенсионерка пришла в себя, она сообщила, что не только в её доме, но и в соседних домах установлены газовые баллоны, а это создало реальную угрозу взрыва. Начальник отдела полиции срочно приступил к эвакуации людей из опасной зоны. Счет шел буквально на минуты. В итоге грамотно организованной спасательной операции люди не пострадали.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудники сводного отряда полиции Калужской области спасли двух мужчин, которые не смогли самостоятельно выбраться из квартиры одного из домов Саранска во время пожара. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома в Октябрьском районе Саранска. В это время недалеко от места происшествия осуществлял охрану общественного порядка полицейский патруль, состоящий из сотрудников сводного отряда УМВД России по Калуге. Услышав крики о помощи, полицейские подбежали к дому и увидели пламя, вырывавшееся из окна второго этажа. Забежав в подъезд и поднявшись по лестнице, стражи порядка стали стучать в дверь квартиры, откуда шел дым. Дверь открыл молодой человек, который сообщил, что в одной из комнат находится его отец в бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вынесли мужчину из задымлённого помещения и передали в руки врачей скорой медицинской помощи.

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