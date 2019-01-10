Четверг, 10 Января 2019 года
13:20:02 МСК

В серии нападений боевиков в Афганистане погиб 21 полицейский

Происшествия

Еще 23 получили ранения

Кабул, 10 января 2019, 13:20 — REGNUM  В результате серии нападений боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на запада и севере Афганистана погиб 21 человек, заявили 10 января официальные власти страны, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадгис, боевики совершили 9 января нападения на блокпосты в провинции, в которых погибли шестеро полицейских.

В свою очередь, в результате таких нападения в провинциях Баглан и Тахар погибли еще семь и восемь сотрудников полиции соответственно.

Ответственность за нападения, в которых также получили ранения 23 человек, на себя взяли боевики радикалы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить