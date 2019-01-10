В серии нападений боевиков в Афганистане погиб 21 полицейский

Кабул, , 13:20 — REGNUM В результате серии нападений боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на запада и севере Афганистана погиб 21 человек, заявили 10 января официальные власти страны, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадгис, боевики совершили 9 января нападения на блокпосты в провинции, в которых погибли шестеро полицейских.

В свою очередь, в результате таких нападения в провинциях Баглан и Тахар погибли еще семь и восемь сотрудников полиции соответственно.

Ответственность за нападения, в которых также получили ранения 23 человек, на себя взяли боевики радикалы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).