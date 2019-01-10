Четыре человека спасены при пожаре во Владикавказе

Владикавказ, , 13:11 — REGNUM Крупный пожар случился в ночь на 10 января в столице Северной Осетии. Загорелся двухэтажный дом по улице Тамаева. Из домовладения были эвакуированы 39 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Прибывшим на место пожарным удалось спасти четверых человек. Общая площадь возгорания составила более 70 кв. м. Боролись с огнем 20 сотрудников спасательного ведомства.

По словам заместителя начальника службы пожаротушения Сослана Кораев, из-за плотной застройки общего двора, где расположен горевший дом, возникли сложности в тушении пожара. Однако большую помощь огнеборцам оказали сотрудники МВД и местные жители, которые помогли эвакуировать людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года взрыв газа с последующим возгоранием произошел в двухэтажном восьмиквартирном доме в селе Октябрьское Пригородного района Северной Осетии. Были травмированы пять человек, в том числе двое детей, одному из которых не исполнилось и года.

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