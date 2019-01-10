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В России за новогодние каникулы в ДТП погибли почти 230 человек

Происшествия

В том числе 10 детей

Москва, 10 января 2019, 13:07 — REGNUM  С начала 2019 года в России произошло более 1,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 227 человек, сообщает 10 января пресс-служба ГИБДД РФ.

«С 1 по 8 января на дорогах страны, по предварительным данным, произошло свыше 1,7 тыс. автоаварий, погибли 227 и получили травмы более 2,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за аналогичный период с участием несовершеннолетних было зафиксировано 223 ДТП, в которых погибли 10 детей, еще 259 получили травмы.

Отмечается, что за новогодние праздники зафиксировано почти 100 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и 45 ДТП, при которых водители отказались от медосвидетельствования. В этих аварий погибли 12 человек, более 200 получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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