Два студента из Южной Кореи скончались в Камбодже

Пномпень, , 12:53 — REGNUM Два волонтера из Южной Кореи скончались в Камбодже. Об этом сообщает в четверг, 10 января, TV Chosun.

10 января представители администрации университета Конян сообщили, что два студента университета, находящиеся на волонтерских работах в г. Пномпень (Камбоджа) скончались.

По словам источников, два дня назад, волонтеры обратились в больницу с жалобами на острую боль в животе, но были выписаны из клиники после внутривенной инъекции.

В настоящее время точные причины смерти студентов не выявлены. У других волонтеров с которыми работали студенты проблем со здоровьем не возникло.

Отмечается, что 19 человек, включая студентов и преподавателей, прибыли в г. Пномпень 6 января, первоначально поездка должна была продлиться до 16 января.

Начиная с 2016 года университет Конян ежегодно отправляет своих студентов и преподавателей в Камбоджу с волонтерской миссией.