В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,7

Джакарта, , 12:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло в четверг, 10 января, в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Antaranews.

На основании данных, полученных со станции в Соронге, землетрясение произошло в 74 км на юго-востоке индонезийской провинции, в заливе Бинтуни.

Известно, что землетрясение произошло из-за столкновения тектонических плит. Информации о возможных пострадавших жителях и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара. 6 января 2019 года недалеко от индонезийского острова Хальмахера произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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