В аэропорту Тель-Авива был объявлен режим ЧП

Тель-Авив, Израиль, , 14:56 — REGNUM 9 января в израильском аэропорту им. Бен-Гуриона на некоторое время был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, причиной тому послужила неисправность одного из самолетов.

По сообщениям очевидцев, на борту воздушного судна произошло задымление. На место инцидента были отправлены отряд спасателей и пожарных. Известно, что самолет принадлежал авиакомпании EasyJet.

Представители Управления аэропортов Израиля сообщили, что спустя несколько минут режим чрезвычайной ситуации был сменен режимом повышенной готовности.

Информации о пострадавших от представителей аэропорта не поступало.