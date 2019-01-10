Четверг, 10 Января 2019 года
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В аэропорту Тель-Авива был объявлен режим ЧП

Происшествия

Причиной послужила неисправность одного из воздушных судов

В аэропорту Тель-Авива был объявлен режим ЧП
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Airbus авиакомпании «easyJet» в аэропорту имени Бен-Гуриона

Тель-Авив, Израиль, 10 января 2019, 14:56 — REGNUM  9 января в израильском аэропорту им. Бен-Гуриона на некоторое время был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, причиной тому послужила неисправность одного из самолетов.

По сообщениям очевидцев, на борту воздушного судна произошло задымление. На место инцидента были отправлены отряд спасателей и пожарных. Известно, что самолет принадлежал авиакомпании EasyJet.

Представители Управления аэропортов Израиля сообщили, что спустя несколько минут режим чрезвычайной ситуации был сменен режимом повышенной готовности.

Информации о пострадавших от представителей аэропорта не поступало.

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Зарубежная хроника
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