В Австралии из-за подозрительных посылок эвакуировали диппредставительства

Канберра, , 15:02 — REGNUM 9 января в двух городах Австралии — Мельбурне и Канберре — была произведена эвакуация десяти иностранных дипломатических представительств. Причиной стали подозрительные посылки с неизвестным веществом, сообщает австралийское новостное издание The Age.

Посылки были отправлены в посольства и консульства Пакистана, Южной Кореи, Индии, Новой Зеландии, США, Великобритании, Испании, Греции, Турции и Тайваня. Отмечается, что жертв и пострадавших в результате эвакуации среди дипломатического персонала и гражданского населения нет. Сообщения об инциденте появились утром, когда сотрудник генерального консульства Пакистана в Мельбурне открыл одну из посылок. Внутри находился небольшой предмет, который выглядел как мраморный камешек, и три пакетика с порошком. Сотрудники дипломатического представительства получили указания не прикасаться к содержимому. Полиция изъяла подозрительные посылки и отправила их на экспертизу. Результаты станут известны в течение двух дней, однако источники сообщили, что порошком являлся обычный асбест, совершенно безвредный для здоровья человека. Полиция предполагает, что посылки были отправлены для запугивания работников дипломатических учреждений, а не с целью покушения на убийство.