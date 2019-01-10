На рынке в афганском городе Хост прогремел взрыв

Хост, Афганистан, , 17:16 — REGNUM На рынке в афганском городе Хост, столице одноименной провинции, прогремел взрыв.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в результате этой террористической атаки погибло два мирных жителя, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. По словам врачей местной больницы, состояние здоровья десяти пострадавших можно оценить как критическое.

Официальные лица провинции заявили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикл и приведенное в действие дистанционно.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за теракт в провинции Хост.

Ранее 7 января на территории провинции Пактика (столица провинции — г. Шаран) также был организован теракт, который был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства. В результате теракта шесть мирных жителей погибло, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.