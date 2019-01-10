В афганской провинции Балх убиты сотрудники сил безопасности

Мазари-Шариф, Афганистан, , 16:14 — REGNUM 9 января начальник управления полиции уезда Чарболак провинции Балх (столица проивнции — г. Мазари-Шариф) Мохаммад Аман заявил, что на территории этого уезда в результате столкновения с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито шесть сотрудников Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», бой между Национальными силами безопасности и обороны и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начался ночью 8 января и продолжался до следующего дня.

Среди убитых числятся три сотрудника специального подразделения полиции и три рядовых сотрудника местной полиции.

Мохаммад Аман добавил, что еще семь сотрудников сил безопасности были взяты в плен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики также подожгли три бронированных транспортных средства, принадлежавших силам безопасности в провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.