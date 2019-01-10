Скелет человека 25-летней давности обнаружили в шахте лифта в Москве

Москва, , 12:20 — REGNUM В Москве в шахте лифта обнаружены человеческие останки. ЧП произошло в районе Бирюлево Восточное. О произошедшем в полицию сообщил управляющий компании по аренде складских и офисных помещений.

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Как уточнила представитель СКР по Москве, слова которой приводит ТАСС, смерть человека наступила более четверти века назад. Для установления личности умершего его останки направлены на судмедэкспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, немногим более месяца назад, в декабре 2018 года, останки двух человек были обнаружены на юге Москвы. Останки нашли рабочие при проведении ремонта в шахте лифта в жилом многоэтажном доме на Бирюлевской улице.

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