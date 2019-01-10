Четверг, 10 Января 2019 года
12:22:06 МСК

Снегопад парализовал движение транспорта на юге Германии и в Австрии

Происшествия

Из-за снега нет доступа к некоторым населенным пунктам

Мюнхен, Германия, 10 января 2019, 12:21 — REGNUM  Южная часть Германии и Австрия столкнулись с настоящей зимой: в этих землях уже несколько дней продолжается снегопад, вызвавший трудности для местных жителей, передает канал n-tv 10 января.

В Баварии перекрыты несколько железнодорожных линий, а движение по автомобильным дорогам затруднено из-за снега, гололёда и упавших деревьев.

Погодные условия привели к крупным дорожным авариям в Тюрингии, Северном Рейне-Вестфалии, Баварии. В районе коммуны Хермсфдорф на трассе А9 образовалась 50-километровая пробка.

Из-за ситуации на дорогах некоторые населенные пункты отрезаны от «большой земли», во многих школах отменены занятия, однако учителя остаются на рабочих местах. В горах сохраняется повышенная угроза схода снежных лавин.

За ночь в регионе выпадает от 10 до 30 см снега. Предупреждение об опасных погодных условиях сохранится до 11 января.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить