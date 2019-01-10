Снегопад парализовал движение транспорта на юге Германии и в Австрии

Мюнхен, Германия, , 12:21 — REGNUM Южная часть Германии и Австрия столкнулись с настоящей зимой: в этих землях уже несколько дней продолжается снегопад, вызвавший трудности для местных жителей, передает канал n-tv 10 января.

В Баварии перекрыты несколько железнодорожных линий, а движение по автомобильным дорогам затруднено из-за снега, гололёда и упавших деревьев.

Погодные условия привели к крупным дорожным авариям в Тюрингии, Северном Рейне-Вестфалии, Баварии. В районе коммуны Хермсфдорф на трассе А9 образовалась 50-километровая пробка.

Из-за ситуации на дорогах некоторые населенные пункты отрезаны от «большой земли», во многих школах отменены занятия, однако учителя остаются на рабочих местах. В горах сохраняется повышенная угроза схода снежных лавин.

За ночь в регионе выпадает от 10 до 30 см снега. Предупреждение об опасных погодных условиях сохранится до 11 января.