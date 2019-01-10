Молодожёнов в Чебоксарах обвинили в организации сети подпольных казино

Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чебоксарах перед судом по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса предстанут пятеро человек, из них двое — супружеская чета, поженившаяся после возбуждения дела. Следствие считает, незаконно полученный доход злоумышленников превысил 2,5 млн рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанут пятеро чебоксарцев. Организаторами незаконного игорного бизнеса следствие считает 34-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, которые сыграли свадьбу после возбуждения данного уголовного дела. В преступный бизнес также были вовлечены трое их знакомых — 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 43 и 37 лет. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»).

Следствие полагает, что в 2017 году злоумышленники поочередно открывали подпольные игровые салоны по четырем адресам в Чебоксарах.

«Злоумышленники оборудовали игорные салоны видеокамерами, при этом сами осуществляли наружное наблюдение. Также была отработана система конспирации, которая включала в себя охрану и доступ в игорные салоны только ограниченного круга посетителей. Также они периодически меняли для телефонной связи между собой абонентские номера, которые были зарегистрированы на третьих лиц. Игроки доставлялись в заведения на автомобиле от назначенного ими места встречи в целях исключения упоминания в разговорах адресов игорных заведений», — сказал Олег Дмитриев.

По уголовному делу проведено 15 обысков, изъято 33 игровых автомата, сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты. Следствие оценивает незаконно полученный доход в 2,5 млн рублей.

«Все обвиняемые познакомились между собой, когда работали на других лиц, которые ранее были осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр. При этом часть игровых автоматов обвиняемые приобрели как раз у них», — сказал Дмитриев.

Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Чувашии правоохранительными структурами регулярно выявляются незаконные игровые салоны и заводятся уголовные дела. И нередко нелегальный бизнес становится семейным. К примеру, в октябре 2018 года в Чебоксарах было завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в организации незаконного игорного бизнеса, из них двое — супруги. Следствие считает, что в результате деятельности нелегальных казино было получено более 5 млн рублей дохода.

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В ноябре 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего безработного чебоксарца, которого обвиняют в организации азартных игр на первом этаже многоквартирного жилого дома в северо-западном районе города. Незаконно полученный доход оценён в 200 тыс. рублей. Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый в полном объеме признал. Дело передано в суд.

В декабре 2018 года было вынесено судебное решение в отношении 24-летней девушки, которую обвиняли в организации незаконного игорного бизнеса на рынке. Суд прекратил уголовное дело, назначив штраф.

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В сентябре 2018 года в Батыревском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Татарии, которых обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса на территории райцентра. По данным следствия, злоумышленники трижды открывали игровые салоны, закрытые ранее правоохранительными органами.

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