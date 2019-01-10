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Двуглавых орлов с ограды Александрийского столпа не украли, а спасли

Происшествия

Преступления в отношении объекта культурного наследия не было

Двуглавых орлов с ограды Александрийского столпа не украли, а спасли
Дарья Драй © ИА REGNUM
Двуглавый орел на ограде Александровской колонны

Санкт-Петербург, 10 января 2019, 12:14 — REGNUM  Полиция Петербурга в ходе проверки выяснила судьбу металлического украшения в виде двуглавого орла с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади Северной столицы.

Как оказалось, декоративный элемент не украден злоумышленниками, как предполагалось ранее, а демонтирован для проведения реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 января полицейские обратили внимание на отсутствие декоративного элемента с ограждения колонны и начали проверку по факту возможного преступления.

В предыдущие годы ограда Александровской колонны неоднократно подвергалась преступным действиям вандалов и воров, отламывавших двуглавых орлов.

Александровская колонна («Александрийский столп») находится в ведении Государственного Эрмитажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы повредили ограждение Александровской колонны на Дворцовой площади

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Судьба архитектурного наследия
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