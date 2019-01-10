Четверг, 10 Января 2019 года
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Жители трех районов Киева остались без воды из-за аварии

Происшествия

Коммунальщикам нужны сутки для ликвидации последствий

Киев, 10 января 2019, 12:02 — REGNUM  Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались жилые дома в трёх районах Киева, заявили в пресс-службе «Киевводоканала», сказано 10 января на сайте организации.

Вода отсутствует на улицах Академика Заболотного, Владимира Сосюры, Ивана Сергиенко и Эспланадной.

Ремонтные бригады ликвидируют последствия аварии в течение суток, отметили в «Киевводоканале».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря без воды остались дома на шести улицах Киева.

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Эксперты отмечают, что более трети водопроводов Украины требуют срочной замены.

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Аварии в сетях водоснабжения и канализации
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