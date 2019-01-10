В Омской области женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери

Омск, , 11:53 — REGNUM В Омской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Новоуральское, которая подозревается в убийстве новорожденной дочери, сообщает 10 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 января женщина, имея трех несовершеннолетних детей, у себя дома самостоятельно родила жизнеспособную девочку, которой причинила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области возбудили уголовное дело о брошенном на морозе новорожденном ребенке. В результате оперативно-розыскных мероприятий личности родителей новорождённого ребёнка были установлены. Ими оказались молодой человек, который позвонил в полицию с сообщением об обнаружении младенца, и его 22-летняя сожительница.

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