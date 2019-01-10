Прорыв теплотрассы в Петербурге затронул 57 домов на юге города

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Новая коммунальная авария произошла на тепловых сетях Петербурга. В ночь на 10 января прорвало трубу на улице Белы Куна во Фрунзенском районе города.

Судя по сообщениям жителей в соцсети, на тротуарах и газонах появилась горячая вода, началось парение.

Жители предположили, что авария произошла как раз у дома, где одно время проживала семья главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Другие же посчитали, что в зону опасности попало другое здание.

«По коммунальным авариям скоро можно будет составлять карту, где и в какое время на трубах воровали деньги», — замечает один из пользователей с ником «Алексей Николаев».

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» через СМИ сообщила, что прорыв произошел на трубе диаметром 700 мм, а в зоне аварии находятся 57 жилых зданий. Из-за ЧП пришлось ограничить параметры отопления жилых домов. На горячем водоснабжении квартир дефект не сказался. Ремонт теплотрассы намечено завершить к утру 11 января.

Напомним, ранее внимание СМИ и Смольного было привлечено к дефекту на трубопроводе «Пороховской», который снабжает теплом часть Красногвардейского района. На месте ЧП побывал врио губернатора Александр Беглов. В течение суток авария была устранена, заменено 15 метров теплотрассы. В ближайшем будущем теплотрассу, которую прорывало уже три раза за этот сезон, ждет капитальный ремонт. На время ремонта будет проложен временный наземный трубопровод.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Петербурга открестился от «трубы Беглова»